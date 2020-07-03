Жители Курил поставили памятник поправке к Конституции

03.07.2020, 14:23, Разное

Молодежь

Южных Курил при содействии местных властей установила в Южно-Сахалинске

памятник поправке к 67-й статье Конституции. Она делает невозможным выход

территорий из состава России.

Памятник

представляет собой плиту размером 120 на 90 сантиметров с выгравированной табличкой.

Надпись содержит текст поправки о нерушимости границ.

“Мы

поддержали предложение земляков. Инициативная группа в кратчайшие сроки

подготовила эскиз знака, вечером в четверг установили его на центральной

площади Южно-Курильска, – рассказал мэр Южно-Курильского района Вячеслав

Власенко.

Стоит

напомнить, что Япония претендовала на ряд островов Курильской гряды. Россия отказывалась признавать острова японскими, ссылаясь на

документы, закрепляющие наш суверенитет над этой территорией по итогам

Второй мировой войны, сообщает “Царьград”.