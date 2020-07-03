В Минобрнауки признали провал дистанционного обучения

03.07.2020, 14:23, Разное

В Министерстве науки полагают, что опыт удаленной системы

обучения можно назвать провальным. Пока мы не готовы к такому переходу.

Министерство науки и высшего образования России опубликовало

доклад по итогам применения системы дистанционного обучения школьников и

студентов в России. “Удаленка”, как известно, была вынужденной мерой в период с

марта до июня, из-за пандемии коронавируса.

Многие дети и родители были обеспокоены возможностью

применения в следующем учебном году такой же системы обучения. Однако в

министерстве заявляют, что полный переход на дистанционное обучение в России

невозможен.

По статистике, лишь 14 процентов студентов были довольны

удаленной системой обучения, а 60 процентов преподавателей вузов старшего

возраста так и не смогли получить навыки, нужные для работы в таком формате, сообщает “Царьград”.