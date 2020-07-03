Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

03.07.2020, 14:20, Разное

В минувшее воскресенье, 28 июня, Ляйсан Утяшева отмечала юбилей – спортсменке исполнилось 35 лет. Конечно же, самое трогательное поздравление она – уже по сложившейся традиции – получила от мужа Павла Воли: он написал для нее стихотворение – видеоролик с ним вы можете посмотреть ниже. Вчера Ляйсан была приглашена в студию шоу “Вечерний Ургант”, где Иван Ургант вспомнил об этом поэтическом подарке и спросил, что еще Павел обычно преподносит супруге:

Паша – это уже подарок. И конечно же, это всякие разные сюрпризы, но пусть это останется между нами, – скромно ответила Ляйсан.

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Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)27 Июн 2020 в 3:01 PDT

Далее Иван перевел тему на другого Волю – младшего. По словам телеведущего, он узнал, что сын пары Роберт с недавних пор полюбил свадебные конкурсы. Ляйсан рассказала, как так получилось:

Когда Роберту исполнилось семь лет, 14 мая, все мы находились в этой ситуации – закрытые дома. И мы с Пашей очень долго думали, что такого можно придумать в рамках дома. И тут Пашка вспомнил разные смешные конкурсы, которые он вел – он много проводил свадеб и так далее. И Роберт влюбился в два конкурса: попасть шариковой ручкой в горлышко бутылки… Это очень смешной конкурс!

И второй – достать без рук, ртом мандарины из тазика с водой. Ему очень понравилось! И еще ему безумно понравился конкурс, когда мама с папой друг об друга должны лопнуть воздушный шарик. Это выглядело дико смешно, но мы справились быстро, потому что у Паши здесь (показывая на тазовую кость – прим. ред.) кость, у меня кость и так чик, и все! И теперь Роб просит чуть ли не каждые выходные такие конкурсы… И невесты у нас уже есть. Нам очень нравятся девочки – каждый день разные, но нравятся. Пока он говорит, что выбирает.

На эту тему нашлось что ответить и Ивану:

У меня тоже старшая дочь… Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал.

Как известно, падчерица Ивана Урганта, 19-летняя Эрика (дочь Натальи Кикнадзе от первого брака) встречается с молодым человеком по имени Муса. Он афроамериканец, и когда общественность узнала об их романе, Эрика оказалась в центре расистского скандала.

В конце беседы Ляйсан подробно рассказала о своем хобби – рыбалке, и Иван предложил ей порыбачить прямо в студии. Закинув удочку, спортсменка поймала удачный улов… Павла Волю с букетом цветов.

Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Иван Ургант