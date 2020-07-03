 

Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших при крушении украинского лайнера

03.07.2020, 14:18, Новости дня

Иран согласился выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при крушении украинского лайнера, который был сбит иранскими силами под Тегераном в январе этого года, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв», – сказала Линде в интервью шведскому информагентству ТТ.

Иран в течение нескольких дней отрицал свою причастность к катастрофе, однако затем признал, что его силы по ошибке и непреднамеренно сбили лайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

Среди погибших было 57 граждан Канады, 11 украинцев, 17 жителей Швеции, 4 гражданина Афганистана и 4 британца. Среди тех, кто жил в Швеции, были как граждане страны, так и обладатели вида на жительство.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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