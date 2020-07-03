 

Сбивший ребенка насмерть в Кузбассе водитель получил условный срок

03.07.2020, 14:16, Новости дня

Житель Новокузнецка получил условный срок в полтора года после того, как сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в феврале этого года, сообщила прокуратура Кемеровской области.

«Центральный районный суд города Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком два года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, центральный районный суд Новокузнецка в апреле отказался удовлетворить ходатайство, учитывая, что на момент преступления и после обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, были учтены и иные обстоятельства, препятствующие прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что в Иваново водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину. Известно, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Британия пообещала пересмотреть отношения с Китаем после пандемии

26.06 / Московская биржа открылась ростом

17.04 / Помпео обсудил с Лавровым стратегическую безопасность и коронавирус

11.06 / В ЕК сказали, жителей каких стран пустят в ЕС

27.04 / Помпео поздравил Северную Македонию с вступлением в НАТО

14.04 / Минздрав разработал способы постконтактной профилактики коронавируса

20.04 / Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 млн рублей

08.06 / Предсказан глубочайший со времен Второй мировой спад экономики

05.05 / Эксперты рассказали, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями

09.06 / Соцопрос CNN: Байден опережает Трампа на 14 пунктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска