Сбивший ребенка насмерть в Кузбассе водитель получил условный срок

03.07.2020, 14:16, Новости дня

Житель Новокузнецка получил условный срок в полтора года после того, как сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в феврале этого года, сообщила прокуратура Кемеровской области.

«Центральный районный суд города Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком два года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, центральный районный суд Новокузнецка в апреле отказался удовлетворить ходатайство, учитывая, что на момент преступления и после обвиняемый более 40 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, были учтены и иные обстоятельства, препятствующие прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что в Иваново водитель сбил на пешеходной дорожке на улице Кохомское шоссе женщину, катившую коляску с маленьким ребенком, семилетнюю девочку и мужчину. Известно, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.