ВШЭ решила реорганизовать несколько факультетов

03.07.2020, 14:16, Новости дня

Ученый совет «Высшей школы экономики» обсудил вопрос реорганизации факультетов права и гуманитарных наук, члены совета одобрили изменения по внутренней организации факультетов.

На факультете права будут ликвидированы несколько структурных единиц, а также созданы новые научно-образовательные институты, лаборатории и центры по приоритетным направлениям развития факультета, сообщается на сайте ВШЭ.

Кроме того, в структуру факультета будут включены несколько уже существующих институтов – Институт права и развития ВШЭ-Сколково, Институт проблем административно-правового регулирования и Институт права цифровой среды.

На факультете гуманитарных наук произошло укрупнение департаментов. Вместо школы философии и школы культурологии создана школа философии и культурологии. Вместо двух «филологических» департаментов – школа филологических наук.

Новая программа развития ВШЭ предполагает создание на месте существующих департаментов и школ, которые занимались исключительно кадровым развитием, но не имели собственных ресурсов для развития исследовательских проектов, «сетки» больших проектов и научно-исследовательских и проектных подразделений, объединяющих сотрудников ВШЭ на основе общей исследовательской повестки. Ученый совет осенью принял решение, что три факультета подвергаются реорганизации в 2020 году, остальные в 2021-2023 годах.

В процессе реорганизации будет сокращена часть преподавательских ставок, введены ставки научных сотрудников. Согласно концепции единого контракта научно-педагогических работников ВШЭ, научные сотрудники в обязательном порядке преподают, а коллеги, занимающие ставки преподавателей – ведут научную работу.

Кроме того, факультет гуманитарных наук переходит к стандартному для других факультетов ВШЭ соотношению преподавательских ставок и числа студентов. У историков и философов сокращается нагрузка на других факультетах ВШЭ.

Учеными ФГН выдвинуто более 30 проектов новых исследовательских структур. Прошедший факультетский конкурс позволил выявить самые многообещающие из них, победители объявлены. Однако в июле работа по дальнейшей «настройке» проектов будет продолжена совместными усилиями деканата и ректората. По результатам работы научно-проектных групп, в течение 2020-2021 учебного года будет рассмотрена возможность преобразования самых успешных из них в отдельные научные и проектные структурные единицы (институты, центры и лаборатории).

«Проекты, которые получат поддержку на первом этапе, получат статус НУГ и ПУГ и при необходимости – первичное финансирование. Критерии простые – перспективность темы для России, научная репутация авторов проекта, убедительность построения «большого коллектива», наличие кооперации с внешними партнерами (для прикладных проектов – наличие заказчика), количество студентов, вовлеченных в проект. ВШЭ – государственный университет, и направления его исследований определяются приоритетами научно-технологического развития, установленными в установленные в стратегии научно-технологического развития России», – говорит первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.

На основании решения ученого совета ректор в рамках своих полномочий принял решение о ликвидации реформируемых структурных единиц факультетов. «Редакция, которую мы первоначально рассматривали, подразумевала, что мы сразу определяем, кто приглашается в новые структуры, а кто нет. Я провел консультации с деканами и руководителями новых структурных единиц, поговорил с рядом сотрудников, и у меня сложилось впечатление, что необходим еще срок – может быть, две-три недели, может быть, месяц – для того, чтобы новые руководители с этим определились. А коллегам из реформируемых структур надо дать дополнительный шанс предложить и обосновать новые проекты», – отметил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

«Реорганизация факультета права проходит в русле программы развития ВШЭ. Основой реформы станет концепция развития факультета права, которую мы обсуждали с преподавательским коллективом в июне. При этом помимо образовательных задач перед нами стоят и научные: нам предстоит обеспечить факультет ресурсами для развития научно-исследовательских проектов, формирования научных и проектных групп из разных подразделений. За лето будут оформлены все необходимые документы и с сентября начнется учебный процесс в обычном режиме», – рассказал декан факультета права Вадим Виноградов.