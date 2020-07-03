Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

03.07.2020, 14:16, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ближайшее время Евросоюз станет больше уделять внимания Африке и борьбе с пандемией коронавируса.

Меркель, выступая в бундесрате, заявила, что 80 млн человек в мире – это беженцы и переселенцы, этот показатель с 2010 года удвоился, передает Deutsche Welle.

Она напомнила, что Африка для Европы является внешнеполитическим приоритетом. В октябре пройдет саммит ЕС и Африканского союза.

«Уже сейчас становится очевидным, что государства Африки особенно сильно будут страдать от экономических и социальных последствий пандемии коронавируса», – отметила Меркель.

Другой темой выступления канцлера стало распространение коронавируса и борьба с экономическими последствиями пандемии.

Она призвала руководителей федеральных земель Германии поддержать цели федерального правительства в рамках председательства в Евросоюзе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее, что будущее Европы определят ближайшие шесть месяцев, во время которых в Совете ЕС председателем будет Германия.