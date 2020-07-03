 

Американских моряков призвали не покупать ЛСД в даркнете

03.07.2020, 14:08, Новости дня

Служба криминальных расследований ВМС США (NCIS) предупредила моряков, что блокчейн и даркнет не являются гарантией анонимности, и участившиеся в последнее время онлайн-покупки ЛСД будут отслежены.

«Недавние сообщения правоохранительных органов показали, что все большее количество людей переходит на покупку запрещенных веществ через даркнет из-за анонимности, предоставляемой такими инструментами, как The Onion Router (TOR)», – говорится в заявлении NCIS, передает газета The Independent. 

Отмечается, что пользователи для оплаты покупок используют криптовалюты, в частности биткойны. При этом в Службе отметили, что анонимность тех, кто покупает наркотики, далеко не гарантирована.

«В то время как TOR предлагает анонимность, скрывая IP-адреса, правоохранительные органы используют различные методы идентификации как покупателей, так и продавцов. Кроме того, многие криптовалютные транзакции отслеживаются», – говорится в сообщении. 

Служба криминальных расследований «продолжает использовать инструменты для выявления и преследования покупателей ЛСД и других запрещенных веществ в интернете». NCIS предлагает вознаграждение всем, кто сообщит об случаях нарушения закона. 

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что 15 матросов американского авианосца «Рональд Рейган» были привлечены к ответственности за употребление ЛСД.

В мае 2018 года военнослужащие, охранявшие базу Уоррен с ядерными боеголовками, рассказали об употреблении наркотиков во время работы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Корпусе морской пехоты ВМС США, когда военнослужащие отправляли друг другу фотографии обнаженных коллег женского пола.



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