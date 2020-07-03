Активисты ОНФ устроили флешмобы в честь принятия поправок к Конституции

03.07.2020, 14:08, Новости дня

В рамках акции #МыВместе Народный фронт отметил флешмобами принятие поправок к Конституции России.

Так, жители Калининграда, Крыма и Курильских островов выстроились в надпись «Я люблю Россию!», которую можно было увидеть с высоты птичьего полета. В знак единства, солидарности и поддержки конституционных поправок они символически изобразили российский триколор, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Флешмоб, иллюстрирующий статью 72 Конституции РФ «Брак – это союз мужчины и женщины», активисты ОНФ провели в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Пензе, Астрахани, Санкт-Петербурге и в подмосковных Мытищах. Они установили у ЗАГСов праздничные тантамарески (стенды для фотосъемки с отверстием для лица) для вступающих брак, чтобы поддержать традиционные ценности и нормы морали, принятые в нашем обществе и закрепленные теперь в Основном законе страны.

Жители еще 13 российских регионов в национальных костюмах и на разных языках высказались за поправку, гарантирующую защиту культуры всех народов и этносов, проживающих на территории страны. Они поддержали девиз «Моя страна – моя Конституция» и рассказали, что теперь государство на конституционном уровне защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. В акции участвовали представители Карелии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Алтая, Якутии, Северной Осетии – Алании, Башкортостана, Бурятии, Татарстана, Чеченской Республики, Пензенской области, Чукотского и Ненецкого автономных округов.

«Народная поддержка конституционных поправок, предложенных президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным, оказалась значительно сильнее поддержки Конституции на референдуме по ее принятию в 1993 году. Эти поправки, в частности, наполнили содержанием конституционную статью о том, что РФ является социальным государством. Так, с принятием поправок государство будет гарантировать своим гражданам доступную и качественную медицинскую помощь, индексацию пенсий, заботу о детях и семье. Поправки укрепляют многообразие культур в единстве мощного государства, которое укрепило незыблемость своих границ и суверенитета», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

В пятницу ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию.