На Сахалине и Курилах пропал интернет
03.07.2020, 14:08, Новости дня
Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора «Ростелекома», сообщили в пресс-службе компании.
«Отключение произошло во второй половине дня. Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты, сейчас они еще продолжают работу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Уточняется, что в настоящее время работа интернета на Сахалине частично восстановлена, полностью с последствиями аварии компания обещает справиться в течение пятницы.
Ранее газета ВЗГЛЯД комментировала ситуацию, если вдруг что-то случится и у людей пропадет интернет.
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