Лавров заявил о необходимости скорейших прямых переговоров Палестины и Израиля

03.07.2020, 13:53, Новости дня

Москва считает необходимым незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля под эгидой квартета международных посредников, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы считаем, что сегодня как никогда востребованы усилия международного сообщества по созданию условий для незамедлительного возобновления, перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой квартета международных посредников и с активным участием арабских государств», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

В мае Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.