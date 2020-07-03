Власти Австралии переименовали названные в честь короля Леопольда II горы

03.07.2020, 13:48, Новости дня

Горы на северо-западе Австралии, названные в честь короля Бельгии Леопольда II Кинг-Лиополд, были переименованы и получили название на языке местного населения. Теперь они называются Wunaamin-Miliwundi, сообщил министр по делам аборигенов штата Западная Австралия Бен Уайатт.

«В 1879 году (путешественник) Александр Форрест увидел эти великолепные кимберлийские хребты, и от восторга назвал их в честь короля Бельгии Леопольда. Сегодня мы официально переименовали их в горы Вунаамин Миливунди – это то название, которое они носили задолго до того, как родился этот король», – передает РИА «Новости» слова Уайтта.

По словам министра, отмечает местный телеканал ABC, переименование горного хребта отражает пожелания групп автохтонного населения. Уайатт подчеркнул, что название – это комбинация из слов Wunaamin и Miliwundi – так эти горы называли австралийские аборигены нгаринйин и бунуба соответственно.

Канал указывает, что название в честь бельгийского монарха горам дал австралийский политический деятель и путешественник Александр Форрест, который назвал несколько горных хребтов в честь правителей Европы того времени. Однако сам Леопольд II никак не был связан с Австралией. Путешественник решил назвать горы таким образом из-за «интереса монарха к путешествиям» по неисследованным местам.

«Я рад тому, что мы наконец-то нашли способ убрать имя человека, которого история признает тираном, того, кто уничтожил множество африканцев и никак не был связан с Западной Австралией», – добавил министр.

Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. Короля критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке, когда страна находилась в его персональном владении. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда в Конго погибли порядка 10 млн человек.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах, начались массовые акции против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.

Кроме того, бельгийский король Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период колониального правления Бельгии при короле Леопольде II.