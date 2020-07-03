Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

03.07.2020, 13:48, Новости дня

Скончался отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича. Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также пожелал родным и близким погибшего терпения, чтобы пережить боль утраты.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

В июне он сообщал, что Абдулманап находится в тяжелом состоянии.