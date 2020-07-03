 

У трех футболистов “Оренбурга” выявлено воспаление легких

03.07.2020, 13:40, Новости дня

Три футболиста "Оренбурга" госпитализированы с воспалением легких, вызванным COVID-19. Остальные игроки находятся в режиме самоизоляции.

Как рассказал Чемпионат.com, главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов, три футболиста госпитализированы с воспалением легких. Тренеры и остальные игроки пребывают на карантине и не покидают своих номеров. Оренбуржцы ежедневно сдают анализы и делают КТ.

"Оренбург" должен проводить в воскресенье матч 26 тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином". Однако клуб с Южного Урала обратилась к казанцам с просьбой перенести игру на 19 июля.



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