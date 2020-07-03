Песков ответил на вопросы о новом празднике и ЕДГ

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03.07.2020, 13:40, Новости дня

В Администрации президента не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С предложением сделать день голосования по поправкам в Конституции выходным выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Позже первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев сообщил ТАСС, что единороссы такую идею не обсуждают.

Также в Кремле не обсуждают возможность переноса единого дня голосования в сентябре на более поздние сроки. "Мне об этом ничего не известно", — сказал Песков.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Сегодня были обнародованы итоговые результаты: 77,92 процента проголосовавших выступили за поправки, 21,27 процента проголосовали против. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что голосование прошло демократично, поправки считаются одобренными.



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