Дума начала работу по реализации поправок к Конституции

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03.07.2020, 13:37, Разное

В их числе – законы о Госсовете, федеральных территориях, также нужно вносить большое число поправок в уже действующие нормативно-правовые акты, рассказал Володин. Работа над ними начинается с сегодняшнего дня, уточнил спикер.

“Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по ГД, начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве и Совете Федерации”, – сказал спикер нижней палаты в эфире программы “Время покажет” на Первом канале.

Несмотря на летний период, откладывать эту работу нельзя, подчеркнул законодатель. По его словам, депутаты должны понимать – отпусков у них не бывает.

“Если люди тебя избрали, доверились – нужно работать. Тем более, конкуренция была 14 человек на место. Поэтому тот, кто пришел отдыхать, должен для себя совершенно четко понимать: это для него конец политической карьеры, а не ее продолжение”, – уверен Володин.

Напомним, 1 июля прошел основной день голосования по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. За высказались более 77% проголосовавших.

Результаты голосования по поправкам к Конституции говорят о консолидации российского общества, прокомментировал итоги волеизъявления Вячеслав Володин. Изменения в основной закон повысят уровень жизни граждан и сделают страну сильнее, уверен председатель нижней палаты.



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