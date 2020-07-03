 

В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку во время принудительной госпитализации

03.07.2020, 13:35, Новости дня

В Кременчуге Полтавской области полицейские сломали руку мужчине, которого пытались принудительно госпитализировать. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в Кременчуге приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате этого пострадавший получил перелом костей предплечья.

Теперь местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейскими по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Участие детей в фильме с пытками. Денисова призвала ввести санкции за использование детей в медиапространстве

28.06 / Цукерберг потерял более $7 млрд из-за бойкота рекламодателей

04.06 / В ОПРФ заявили об «исчерпывающем характере» мер по защите участников голосования

10.06 / Песков рассказал о планах Путина принять участие в голосовании по Конституции

17.05 / В Латвии нашли парализовавший воздушное пространство страны беспилотник

11.05 / Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в надежде “стимулировать другие страны” последовать ее примеру

26.05 / В Швеции готовится к серьезному падению экономики. Отказ от жесткого локдауна не помог

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

30.05 / Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил прибавку к цене

11.05 / При внедрении адаптивного карантина в Украине ношение масок будет обязательным – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска