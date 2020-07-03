В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку во время принудительной госпитализации

03.07.2020, 13:35, Новости дня

В Кременчуге Полтавской области полицейские сломали руку мужчине, которого пытались принудительно госпитализировать. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в Кременчуге приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате этого пострадавший получил перелом костей предплечья.

Теперь местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейскими по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.