В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку во время принудительной госпитализации
03.07.2020, 13:35, Новости дня
В Кременчуге Полтавской области полицейские сломали руку мужчине, которого пытались принудительно госпитализировать. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в Кременчуге приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате этого пострадавший получил перелом костей предплечья.
Теперь местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий полицейскими по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
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