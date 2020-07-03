Россия решила возобновить работу посольства в Ливии

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03.07.2020, 13:30, Новости дня

Россия намерена возобновить работу посольства в Ливии, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

«Мы приняли решение о возобновлении деятельности посольства РФ в Ливии, которое будет на даном этапе возглавлять временный поверенный в делах, это господин Джамшед Болтаев. Мы его вам представляем», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. 

По его словам, посол будет представлять интересы РФ на всей территории Ливии. При этом Лавров уточнил, что временно посол будет оставаться в Тунисе. 

Также министр подчеркнул, что РФ призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии. 

Лавров призвал стороны к началу политического диалога, «в результате которого должны сформироваться новые единые органы власти на основе равноправного представительства трех исторических регионов Ливии». 

Ранее стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт и какого результата Каир хочет добиться.



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