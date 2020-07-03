 

Макрон назначил нового премьера Франции

03.07.2020, 13:30, Новости дня

Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность главы правительства бывшего мэра города Прад – Жана Кастекса, информирует Елисейский дворец.

«Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», – говорится в коммюнике, передает РИА «Новости».

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. Филипп был избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей.  

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня 2020 года среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотят, чтобы Филипп оставался премьером. Еще 44% выступили за назначение нового премьера, остальные респонденты воздержались от ответа. 



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