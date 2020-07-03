Российские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 для кошек и норок

03.07.2020, 13:30, Разное



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О разработке первого экспериментального образце препарата для животных, восприимчивых к коронавирусу — кошек и норок, – сообщил изданию «Ветеринария и жизнь» заместитель директора по НИР и мониторингу ВНИИЗЖ Илья Чвала.

По словам специалиста, в перспективе вакцина будет рекомендоваться прежде всего звероводческим хозяйствам, где в промышленных масштабах разводят норок, у который, как уже установлено, существует высокий риск внутривидовой передачи, то есть одно животное может заразить другое. Учитывая скученность содержания норок на фермах, вероятность массового заражения животных очень высока. Это уже произошло на 14 пушных предприятиях в Дании и Голландии, после чего власти этих стран приняли решение уничтожить зараженных животных.

«Более того, голландцы озвучили, что зараженные норки стали источником инфекции для обслуживающего персонала, что также вызывает опасения со стороны ветеринарных и медицинских служб, – подчеркнул Илья Чвала. – Поэтому самое главное – не допустить заноса инфекции в стада восприимчивых животных. Конечно же, один из методов профилактики – вакцинация».

Ранее специалисты научных подразделений Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. В настоящий момент исследованы пробы от 59 животных – это собаки, кошки, норки, львы, волки и ежи. Возбудитель COVID-19 выявлен у домашней кошки в Москве.

Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, в разных странах стали появляться сообщения о случаях заболевания животных. Кроме вспышки инфекции на фермах, где разводят норок, были зафиксированы случаи инфицирования кошек в Гонконге и тигров в зоопарке Нью-Йорка. По мере снятия ограничений в разных странах увеличивается потенциальный риск заражения людей от животных, которые живут рядом с нами. Ученые из разных стран призывают к масштабному отбору и изучению генетических образцов домашних и диких животных, а также домашнего скота, чтобы оценить степень этого риска.

По словам Джоанн Сантини (Joanne Santini), микробиолога из Лондонского университетского колледжа (University College London), вирус может распространяться незамеченным у некоторых животных. «У нас просто недостаточно данных», – утверждает исследователь.

Нередко патогены циркулируют между разными видами, что затрудняет контроль распространения вирусов. Скорее всего, человек получил SARS-CoV-2 от летучих мышей, но исследователи не знают, сколько животных были вовлечены в цепочку передачи. Известно, что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что как все животные семейства куньих — норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, – могут быть потенциально восприимчивы к коронавирусу и передать его людям. Но до настоящего момента эту возможность никто не проверял.

Лабораторные эксперименты подтвердили восприимчивость к вирусу хомяков, кроликов и мартышек, в то время как свиньи, утки и цыплята не могут заразиться. Однако никто не проводил подобные исследования для коров, овец, лошадей и другого домашнего скота.