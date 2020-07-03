 

В США требуют прекратить испытания российских ядерных ракет

03.07.2020, 13:23, Разное

“Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall (“Буревестник”) и Poseidon
(“Посейдон”) – ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за
последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты”,
– написал Биллингсли в “Твиттер”.

По его словам, проекты ракет – большая трата денег впустую.
Кроме того, на испытание отечественных ракет не распространяется договор между
США и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерных
вооружений. Биллингсли считает, что это нужно
исправить.

О разработке беспилотников с ядерными энергоустановками
рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018
года. “Посейдон” – ядерная торпеда, отвечает за ликвидацию морской и прибрежной
инфраструктуры противника, а
“Буревестник” – межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности, целью
которой служат объекты внутри континента. Американские журналисты окрестили их
“главным оружием Судного дня”, пишет RNS.

В июне Forbes
предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть
связан с испытаниями российских ракет. В МАГАТЭ заявили, что причиной повышения
радиации могли стать работы на ядерном реакторе, и отметили, что низкие выбросы
радиоактивных веществ могли произойти при техническом обслуживании реактора, сообщает Ura.ru.



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