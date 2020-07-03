В США требуют прекратить испытания российских ядерных ракет

03.07.2020, 13:23, Разное

“Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall (“Буревестник”) и Poseidon

(“Посейдон”) – ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за

последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты”,

– написал Биллингсли в “Твиттер”.

По его словам, проекты ракет – большая трата денег впустую.

Кроме того, на испытание отечественных ракет не распространяется договор между

США и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерных

вооружений. Биллингсли считает, что это нужно

исправить.

О разработке беспилотников с ядерными энергоустановками

рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018

года. “Посейдон” – ядерная торпеда, отвечает за ликвидацию морской и прибрежной

инфраструктуры противника, а

“Буревестник” – межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности, целью

которой служат объекты внутри континента. Американские журналисты окрестили их

“главным оружием Судного дня”, пишет RNS.

В июне Forbes

предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть

связан с испытаниями российских ракет. В МАГАТЭ заявили, что причиной повышения

радиации могли стать работы на ядерном реакторе, и отметили, что низкие выбросы

радиоактивных веществ могли произойти при техническом обслуживании реактора, сообщает Ura.ru.