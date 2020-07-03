Технологические новации на угольном разрезе «Кузнецкий Южный» защитят жителей Кузбасса от шума и пыли

03.07.2020, 13:17, Разное

Уникальная технология подавления шума и пыли реализована на новом угольном месторождении Кемеровской агломерации разрез «Кузнецкий Южный».

По мнению «Ленты.ру», меры, предпринятые разработчиками проекта для повышения его экологической безопасности, можно смело назвать беспрецедентными.

Обычно беда угледобывающей отрасли заключается в слишком близком расположении производственных объектов к населенным пунктам. «Кузнецкий Южный» расположен практически в глухой тайге, где шум и пыль, порожденные угледобычей, не могут никому помешать. Также разработчики проекта постарались максимально отнести от населенных пунктов и углепогрузочную станцию, и примыкающую к ней технологическую автотрассу. Причем не просто максимально, уточнил управляющий разреза Тимур Франк, а в 5 раз дальше, чем это предписывается действующим санитарными нормами, которые руководство проекта решило «само для себя повысить». Потенциально тревожащие производственные факторы будут попросту не видны, заявил топ-менеджер: «От железнодорожных путей ближайшие населенные пункты защищены земляным валом высотой 4,5-5 метров, который будет идти вдоль всего железнодорожного пути».

Понятно, что руководству разреза все эти мероприятия обошлись недешево, но, по словам Франка, было понятно, что «требования будут ужесточаться, а мы уже впереди планеты всей и даже придумали что-то уникальное, что, возможно, будет использоваться в дальнейшем при строительстве углепогрузочных станций».

Насколько успешными оказались предпринятые меры, доказал следующий эксперимент: в присутствии представителей санэпидемстанции и главы Новокузнецкого района, которых «поставили их на самую близкую от населенного пункта до погрузочной станции точку», было «включено все воющее, кричащее и пищащее оборудование», и никто, включая местных жителей, никакого шума или неудобств не заметил.