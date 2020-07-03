Фанаты Гарри Поттера отвернулись от Роулинг после «оскорбления» трансгендеров

03.07.2020, 13:16, Новости дня

Два крупнейших сайта, посвященных вселенной Гарри Поттера, отвернулись от автора книг Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах.

Администрация сайтов The Leaky Cauldron и Mugglenet решила не предоставлять ссылки на личные страницы писательницы и не использовать ее фотографии, а также не публиковать новости о ее достижениях, передает The Guardian.

Поклонники знаменитого фэнтези заявили, что личные взгляды писательницы не совпадают с ценностями, которые описаны в ее книгах, передает Deadline.

Они также обвинили Роулинг в маргинализации трансгендеров из-за распространения «вредных и недоказанных убеждений» о том, кем они якобы являются.

Напомним, в начале июня писательницу раскритиковали после того, как она посмеялась над названием статьи «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация».

«Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?», – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» – женщина.

Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров.

Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, заявил, что не согласен с Роулинг: «Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения».