Лидером рейтинга лучших фильмов в современной истории стала «Матрица»

03.07.2020, 13:09, Разное

Британский киножурнал Total Film к выпуску трехсотого номера подготовил для читателей рейтинг лучших фильмов в истории современного кинематографа. Согласно оценкам экспертов издания, лидером была названа картина 1999 года «Матрица».

Всего в перечне представлены тридцать кинолент, большинство голосов было отдано за фантастический экшен с Киану Ривзом в главной роли. Серебро и бронзу рейтинга получили драма «Магнолия» и постапокалиптический боевик «Безумный Макс: Дорога ярости».

Четвертую строчку заняла также фантастическая картина, «Прибытие» Дени Вильнева с новым видением образа инопланетных цивилизаций, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана с Хитом Леджером оказался на пятой ступени. Кроме того, высокие оценки кинокритиков получили фильмы ужасов «Прочь», «Побудь в моей шкуре», лучшим историческим фильмом стал «Гладиатор», снятый Ридли Скоттом.

Также в перечень лучших лент попали «Властелин колец: Братство кольца», «Помни», «Ла-Ла Ленд», «Бойцовский клуб», «Нефть», «Малхолланд Драйв», «История игрушек», «Начало» и «Мстители: Война бесконечности». Замыкает список «Лабиринт Фавна», «Горбатая гора» и «Убить Билла».