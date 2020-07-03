Франция не видит прогресса в отношениях с Россией

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03.07.2020, 13:06, Новости дня

Попытки Франции выстроить новые отношения с Россией и вновь вернуть ее в ряды ведущих индустриальных стран пока не дали результатов, отметила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что отталкивать Россию – «глубокая стратегическая ошибка», и хочет заручиться помощью Москвы в урегулировании различных кризисов в мире, одновременно снизив уровень недоверия между Россией, НАТО и ЕС.

В сентябре Макрон направил в Москву министров обороны и иностранных дел, прервав четырехлетнюю паузу в дипломатических визитах высокого уровня, а также назначил спецпредставителя по налаживанию структурного диалога, предложенного им Владимиру Путину.

«Если вопрос в том, есть ли конкретные результаты в инициированном Францией диалоге с Россией, я отвечу искренне, что все еще нет», – сказала Парли, выступая на слушаниях в Европарламенте.

По ее словам, роль России в Ливии, где она поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе с правительством в Триполи, также представляет угрозу для Евросоюза.

«Мы недовольны этой ролью… но в рамках наших усилий по достижению перемирия в Ливии нам нужно общаться с Россией. И Ливия – не единственная сфера, где необходима эта дискуссия», – добавила она.



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