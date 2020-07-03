Мнение: Коронавирус – болезнь “сливок” общества?

03.07.2020, 12:59, Разное

Коронавирус болезнь "элиты".

Я частенько прокручиваю Google Новости, та ещё помойка!, но иногда попадаются материалы, которые даже читаю. Вот сегодня наткнулся на материал о том, что коронавирус приводит к осложнениям в мозгу. Считаю это совершенно правильным замечанием! И отмечаю это повсеместным влиянием, особенно у особ, которые возомнили себя вершителями судеб человеческих. Исследование проводили ученые из Ливерпульского университета, и я хочу им посоветовать пройтись в своих исследованиях именно по этой прослойке людей, я более чем уверен, что у этих «сливок» общества осложнения проявились гораздо раньше появления коронавируса, и, думаю, что последствия даже мыслей этих людей на тему covid имеют эффект разорвавшейся бомбы в, прошу прощение за выражение, их мозгах. Уже весь мир убедился, что это фантасмагорическая фальшивка, но сии «сливки» с непрекращающейся тупостью, продолжают убеждать мир в своей феерической иллюзии. Мне думается, что пора бы совершить плановое переселение так называемой «элиты» из белых домов, даже имеющих в своём названии заглавную букву, в желтые, и перепоручить их тем, кто позаботится об их умственном состоянии гораздо лучше, чем подобострастная прислуга, санитары таки этому обучены!

Аника

Пост в дневнике автора