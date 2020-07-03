 

Песков рассказал о постоянной работе Путина над укреплением политической системы России

03.07.2020, 12:57, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы страны, это его приоритет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства», передает РИА «Новости».

«Очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что «Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы».

Он отметил также, что состояние государства 20 лет назад «оставляло желать лучшего».

«Государство вообще было на грани развала», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил также слова Путина о том, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте.

«Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Россию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее, и тому подобное – на живую нитку», – отметил он.

Напомним, в пятницу ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

15.05 / Иммунолог объяснил, для кого наиболее опасен иммунный ответ организма на COVID-19

01.05 / В Пентагоне оценили влияние пандемии на испытания гиперзвукового оружия

14.04 / Пожар в Чернобыльской зоне потушили, генерал-майора СБУ подозревают в госизмене и попытке убить Осмаева. Главное за день

24.05 / В Московской области умер 34-летний работавший с коронавирусными пациентами хирург

12.06 / Пожар вспыхнул на атомной подводной лодке во Франции

13.05 / Аналитики: вспышка коронавируса обратит вспять глобализацию

01.07 / NYT: США перехватили данные о российских денежных переводах Талибану

16.06 / В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

28.05 / Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска