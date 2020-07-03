В мире: Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

03.07.2020, 12:57, Новости дня

В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы РФ и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает?

Накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Вашингтон расширить санкции против оборонного и разведывательного секторов РФ из-за якобы сговора Москвы с «Талибаном» (запрещен в России). По мнению Пелоси, отсутствие консенсуса разведывательной информации, подтверждающей сговор, не является помехой для расширения санкций.

Кроме того, Пелоси и лидер демократов в Сенате США Чак Шумер выступили с утверждением, согласно которому президент США Дональд Трамп «слишком мягок» по отношению к России. Они также посоветовали президенту проводить «больше времени за чтением регулярных брифингов» и меньше заниматься «планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации».

Напомним, данные о якобы сговоре РФ и «Талибана» в конце июня опубликовала The New York Times. Источники газеты в разведке утверждают, что Москва «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В ответ на это спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал новые обвинения в адрес РФ голословными и бездоказательными. «Фальшивки тоже надо готовить тщательно», – отметил дипломат.

Показательно и то, что публикацию The New York Times дважды раскритиковал Трамп. Президент США обвинил демократов в желании навредить лично ему и Республиканской партии в преддверии ноябрьских выборов и отметил, что «люди из разведки» об этом «сговоре» ничего не слышали.

Несмотря на это, в американской прессе продолжаются инсинуации на тему «сотрудничества» РФ с талибами. Как передает CNN, в опубликованном в среду отчете Пентагона утверждается, будто бы Москва, желая ускорить вывод американских войск из Афганистана, активно работает не только с «Талибаном», но и с другими радикалами.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «степень абсурдности этих обвинений зашкаливает». «Даже если теоретически представить, что мы в этом заинтересованы, то среди талибов хватает идейных боевиков, которые будут убивать американцев бесплатно и с удовольствием. Зачем нам за это платить?» – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

«Если оставить лишь голый цинизм, то сегодня у нас есть куда больше возможностей заниматься такого рода делами в Сирии и Ираке. Однако мы этим не занимаемся, а наоборот – поддерживаем бесконфликтные отношения с их военными», – добавил собеседник. Эксперт также отметил, что Афганистан – это чуть ли не единственный кейс в нынешних отношениях РФ и США, где интересы стран более-менее совпадают.

Также Мураховский назвал две цели фейка о сговоре: первая – это попытка демократов «свалить Трампа любыми способами», вторая – попытка замаскировать полный провал афганской военной кампании и вообще политики Вашингтона в этой стране.

«Они, извините, обгадились там по полной. Американцам, которые двадцать лет назад принимали решение о вводе войск в Афганистан, даже в страшном сне не могло присниться, что госсекретарь США будет вести прямые переговоры с лидерами террористического движения», – подчеркнул Мураховский.

«Заставить талибов выполнять чей-то заказ невозможно», – соглашается с Мураховским президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, десять лет отвоевавший в Афганистане.

«Талибы никому не подчиняются, поскольку у них есть свой финансовый ресурс. Кроме того, Афганистан давно стал территорией, которая нас не касается. Потому распространяемый в американских СМИ фейк выглядит смешным», – рассказал Гончаров газете ВЗГЛЯД.

В то же время научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов считает, что авторам фейка удалось нарисовать убедительную картинку, где «злобный Путин платит деньги бандитам, чтобы те убивали американских героев, а президент США на это плевать хотел». «Судя по всему, это будет одной из тем президентской избирательной кампании», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт считает, что РФ больше заинтересована в присутствии американцев на территории Афганистана, нежели в их скором уходе. «Полный хаос в Афганистане и возвращение к гражданской войне – это очень опасно», – отмечает собеседник. «С другой стороны, сейчас совершенно непонятно, какую именно роль играют американцы. Складывается ощущение, что региональные силы в лице Индии и Пакистана там более влиятельны, нежели РФ и США», – добавил политолог.

Что касается логики расширения санкций против РФ – то они могут вводиться «за что угодно». «Никаких специальных обоснований для этого не нужно. Демократы ведут свою игру против Трампа, а республиканцы хотят показать, что Америка жестко отстаивает свои интересы. Потому расширение санкций не исключено», – резюмировал Лукьянов.

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