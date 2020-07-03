СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

03.07.2020, 12:57, Новости дня

Следственный комитет (СК) ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заявил, что «в данном случае мы говорим о ранее не расследованных фактах либо о преступлениях, за совершение которых не все лица были установлены и предстали перед судом», передает РИА «Новости».

«О них мы узнаем после раскопок поисковых отрядов, а также анализа рассекреченных архивных документов», – отметил он.

Это трагические события в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения немецкими оккупантами.

По архивным данным, в РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 млн человек из числа мирного населения, отметил глава Следственного комитета.

В 2019 году СК возбудил дела об убийстве более 30 тыс. советских граждан в годы ВОВ, «и не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны».

Бастрыкин подчеркнул, что задача следователей – изучить все обстоятельства содеянного и сделать выводы.

Глава СК указал также, что официальные лица на Западе в данный момент пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом, «намеренно игнорируя ключевую роль СССР».

Между тем, не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, некоторые скрылись, надо установить всех виновных – и живых, и мертвых. Новые уголовные дела расследуются по принципу Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания, подчеркнул Бастрыкин.

Он отметил, что одной из целей расследования преступлений времен Великой Отечественной войны является противодействие героизации нацизма, в том числе на Украине и в странах Прибалтики.

Глава СК подчеркнул, что расследование нацистов базируется на нормах отечественного и международного права. Он напомнил, что в части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников».

«Для организаторов и исполнителей преступлений указ безальтернативно предусматривал высшую меру наказания – смертную казнь через повешение. В Уголовном кодексе РФ содержится норма об ответственности за преступления геноцида, которая предусматривает более мягкие виды основного наказания, чем допускает применение обратной силы уголовного закона», – отметил он.

«Следственный комитет будет активно продолжать выявлять факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, и давать им надлежащую правовую оценку, в том числе и по статье 357 УК РФ», – сказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Крыму возобновили расследование дела о преступлениях нацистов в годы ВОВ.