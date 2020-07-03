 

Стала известна цель Козака на переговорах по Донбассу в Берлине

03.07.2020, 12:57, Новости дня

Москва на переговорах по Украине в Берлине намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции страны правового статуса Донбасса и представления списка удерживаемых лиц, сообщил Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, который якобы поступил в распоряжение издания и лондонского Dossier Center.

В нем, пишет Der Spiegel, российская сторона настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля в Контактной группе представил проект по изменению конституции с целью закрепления особого статуса Донбасса, передает ТАСС.

Москва также якобы требует от Киева активизации усилий по реализации «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Украина должна «без дополнительных условий» к 6 июля представить список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена. ДНР и ЛНР, как предполагается, сделают то же самое.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата».



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