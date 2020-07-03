Мишустин поручил представить доклад о ситуации на рынке труда

03.07.2020, 12:53, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд. Пресс-служба правительства сообщила, что министерство должно подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.

В пресс-службе сообщили, что «руководители регионов обязаны обеспечить мониторинг за ситуацией на рынке труда и мерах, принимаемых для содействия занятости», передает ТАСС.

Подчеркивается, что «особое внимание им поручено уделить трудоустройству выпускников и молодых людей, впервые ищущих работу».

«Отчеты о результатах должны быть до 1 сентября направлены в Минтруд.Тот, в свою очередь, до 10 сентября представит доклад в правительство. Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль, а федеральные министерства – представить предложения по расширению использования современных технологий для новых форм занятости», – добавили в пресс-службе.

Также Мишустин дал блок поручений по развитию портала «Работа в России». На этом ресурсе должна быть предусмотрена возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Организацией этой работы займется Минпросвещения. Для обучения планируется задействовать инфраструктуру союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Срок исполнения этого поручения – 15 декабря.

Кроме того, на портале разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников. Предполагается, что направлять молодежь на такие стажировки образовательные организации будут с 2021 года.

Минобрнауки и Минпросвещения должны будут обеспечить такую возможность и определить источник финансирования. Отчитаться о результатах этой работы министерства должны до 25 февраля 2021 года.

Минфину и Минтруду поручено оперативно решить вопрос с выделением средств для предоставления на базе портала «Работа в России» электронных услуг в сфере занятости. Это поручение они должны выполнить до 15 июля.

Минтруду поручено до 15 июля проработать возможность внедрения новых форм занятости в стране. К этому же сроку ряду министерств предстоит проработать предложения о внесении изменений в законодательство в части предоставления возможности вузам использовать на безвозмездной основе имущество организаций любых форм собственности для размещения структурных подразделений образовательных организаций, в том числе кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (базовых кафедр).

К 7 сентября Минобрнауки нужно будет актуализировать список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил восстановить докризисный уровень рынка труда в 2021 году.