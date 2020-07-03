 

Утвержден план организации пассажирских ж/д перевозок после пандемии

03.07.2020, 12:53, Новости дня

РЖД и железные дороги стран СНГ утвердили план мероприятий по организации пассажирских перевозок между странами после завершения пандемии коронавируса, сообщил гендиректор российской компании Олег Белозеров.

По его словам, тема обеспечения безопасности пассажирских перевозок обсуждалась в июне на уровне Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, сообщается на сайте РЖД. 

«Советом утвержден план рекомендуемых комплексных мероприятий по организации международных железнодорожных пассажирских перевозок в переходный период при снижении эпидемиологической опасности», – говорится в сообщении РЖД.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что международные железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и другими странами могут возобновиться в 2020 году. 

В мае РЖД начали возвращать в график отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования.



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