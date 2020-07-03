Учёные: Сальмонелла может проникать в листья салата

03.07.2020, 12:53, Разное

Учёные из Университета штата Делавэр установили, что сальмонелла может проникать внутрь листьев салата. По этой причине её практически невозможно смыть перед употреблением продукта в пищу.

При потреблении некоторых продуктов питания в человеческий организм попадают различные болезнетворные бактерии, среди которых сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Они могут привести к развитию большого количества заболеваний.

Очень опасной является сальмонелла. Она имеет способность обходить иммунную защиту и попадать во внутрь листьев салата сквозь небольшие воздушные поры, рассказали специалисты. Однако очищение с помощью воды, специального дезинфицирующего средства, озона или даже ультрафиолетового света, когда бактерии на поверхности продукта полностью погибают, не может помочь в борьбе против вредоносных микроорганизмов, которые находятся внутри листа.

Исследователи объяснили, что заражение может осуществятся через воду, в момент ослабления защитных сил растения в результате селекции. Кроме того, риск инфицирования присутствует и в случае близкого расположения растения к пастбищу. При этом по внешнему виду данного продукта питания невозможно определить, что он заражен.