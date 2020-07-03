 

Киев и девять областей не могут смягчать карантин – Минздрав

03.07.2020, 12:33, Новости дня

По состоянию на утро 3 июля минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствует Киев и девять областей Украины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В частности, как минимум одному из четырех показателей не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Накануне требованиям Минздрава не соответствовали 10 областей – из этого списка выбыла Хмельницкая область после того, как показатель динамики заболеваемости опустился ниже восьми новых случаев на 100 тыс. населения.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 876 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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