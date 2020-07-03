Кремль сообщил о продолжении работы над планом по восстановлению экономики

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03.07.2020, 12:30, Новости дня

Правительство продолжает работу над национальным планом по восстановлению экономики, у президента РФ Владимира Путина с кабмином планируются совместные мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Анализ плана продолжается и в ближайшее время будут соответствующие мероприятия у президента вместе с правительством», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он уточнил, что работа правительства над положениями плана ведется давно, кабмин уже работает над реализацией положений этого плана, потому что «в данном случае ситуация вот эта беспрецедентная, она не терпит промедления».

Напомним, 22 июня Песков рассказал, что доработанный общенациональный план восстановления экономики был передан президенту Владимиру Путину в установленные сроки.



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