 

Мусульманам в Малайзии запретили использовать приложение с функцией смены пола

03.07.2020, 12:30, Новости дня

Мусульманам в Малайзии запретили пользоваться приложением FaceApp, поскольку пользователи сервиса якобы поощряют «тенденцию менять Божьи творения», сообщается на сайте муфтия федеральных территорий Малайзии.

Отмечается, что приложение с функцией смены пола и возраста может привести к проблемам идентификации личности, а также нанести ущерб репутации человека, передает «Inc.Russia» со ссылкой на издание Star. 

В документе муфтий ссылается на Коран и призывает мусульман более разумно подходить к выбору приложений и использовать их в «благих целях». 

«Мы повторяем, что мусульмане не должны использовать FaceApp, делиться изображениями лиц, которые были изменены, и редактировать фотографии лиц, чтобы поменять пол», – говорится в заявлении.

Также в июне муфтий назвал Lathi Challenge «грешным» для мусульман. 

«Мы хотели бы посоветовать общественности, особенно мусульманам, не вмешиваться в какие-либо челленджи с элементами поклонения и подобными ритуалами, чтобы сохранить нашу веру», – говорится в сообщении.

В 2016 году духовные власти Малайзии запретили мусульманам королевства играть в популярное развлечение Pokemon Go. Одной из главных причин является то, что «увлечение охотой на монстров негативно сказывается на детях и подростках, более того, может привести к различным инцидентам со смертельным исходом».



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