На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий
03.07.2020, 12:25, Разное
Но забыли процитировать поправку полностью.
Вечером 2 июля в центре Южно-Курильска установили памятную табличку с текстом новой поправки к ст. 67 Конституции РФ о целостности территории страны, сообщает правительство Сахалинской области. На установленном знаке не упомянут отрывок статьи о делимитации и демаркации границы РФ.
Фото: правительство Сахалинской области
Инициатором установки знака стала группа молодежи островов Кунашира и Шикотана (принадлежность этих территорий оспаривала Япония, в Токио их называют «занятыми без юридических оснований»).
«Поправки помогут больше никогда не поднимать спор о том, кому принадлежат Курилы», – цитирует сайт правительства жителя Южно-Курильска Сергей Киселев.
РАЗНОЧТЕНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ И В КОНСТИТУЦИИ
Текст на табличке: «ч.21 ст. 67 Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
Текст поправки (цитата из Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации»): «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА В СКОБКАХ
Делимитация — определение в договоре о границе общего направления и положения границы. Договаривающиеся стороны составляют краткое описание прохождения линии государственной границы, наносят эту линию на топографическую карту от одной поворотной (пограничной) точки до следующей красным цветом. (определение Роскартографии)
Демаркация — обозначение линии государственной границы на местности, закрепление ее прохождения специальными пограничными знаками и составление документов о проведенной демаркации.(определение Роскартографии)
Редемаркация — проверка установленной ранее государственной границы с восстановлением или заменой пограничных знаков на местности. (толковый словарь Ефремовой)
Источник: Новая газета
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