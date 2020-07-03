На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий

03.07.2020, 12:25, Разное

Но забыли процитировать поправку полностью.

Вечером 2 июля в центре Южно-Курильска установили памятную табличку с текстом новой поправки к ст. 67 Конституции РФ о целостности территории страны, сообщает правительство Сахалинской области. На установленном знаке не упомянут отрывок статьи о делимитации и демаркации границы РФ.

Фото: правительство Сахалинской области

Инициатором установки знака стала группа молодежи островов Кунашира и Шикотана (принадлежность этих территорий оспаривала Япония, в Токио их называют «занятыми без юридических оснований»).

«Поправки помогут больше никогда не поднимать спор о том, кому принадлежат Курилы», – цитирует сайт правительства жителя Южно-Курильска Сергей Киселев.

РАЗНОЧТЕНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ И В КОНСТИТУЦИИ

Текст на табличке: «ч.21 ст. 67 Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Текст поправки (цитата из Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации»): «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА В СКОБКАХ

Делимитация — определение в договоре о границе общего направления и положения границы. Договаривающиеся стороны составляют краткое описание прохождения линии государственной границы, наносят эту линию на топографическую карту от одной поворотной (пограничной) точки до следующей красным цветом. (определение Роскартографии)

Демаркация — обозначение линии государственной границы на местности, закрепление ее прохождения специальными пограничными знаками и составление документов о проведенной демаркации.(определение Роскартографии)

Редемаркация — проверка установленной ранее государственной границы с восстановлением или заменой пограничных знаков на местности. (толковый словарь Ефремовой)