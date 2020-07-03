Прививка от гриппа не защитит от COVID-19, но снизит риск тяжелого течения — врачи

03.07.2020, 12:23, Разное



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Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала во время пандемии увеличить охват вакцинации от гриппа, предпочтительно четырехвалентными вакцинами, и расширить показания по прививанию от пневмококковой инфекции. Кампания по вакцинации постгриппозными прививками активно идет уже сейчас, сообщила руководитель международного отдела по организации оказания медицинской помощи НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Наталья Пшеничная.

По ее словам, прививка от гриппа не защитит от COVID-19, но может снизить риск тяжелого течения, поскольку другие инфекции могут потенциально усугубить заболевание. Точных данных о том, насколько уязвимее к коронавирусу делают людей сезонные вирусные инфекции, у медиков сейчас нет. Кроме того, вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекцией снизит нагрузку на здравоохранение в предстоящий эпидсезон.

Главный пульмонолог военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко, профессор Андрей Зайцев дал рекомендации по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции для пациентов с поражением легких после COVID-19. При небольшом поражении вакцинация рекомендуется не раньше, чем через две недели после выздоровления. Пациентам со средним поражением легких необходимо подождать три недели, с тяжелым — четыре.

Клинический фармаколог УДКБ, член Европейского респираторного общества и Европейского педиатрического общества Иван Дронов напомнил своим коллегам о том, что прививка от гриппа защищает исключительно от этой инфекции и никак не влияет на заболеваемость COVID-19.

«Еще недавно исследователи пытались связать исходы COVID-19 с вакцинацией БЦЖ, от полиомиелита, гриппа. Но мы видим, что здесь имеет место аутоиммунный процесс, на который вакцинация от других инфекций точно повлиять не может. Мы видим много потрясающих ситуаций, когда один член семьи погибает от коронавируса, а его родственник того же возраста переносит инфекцию бессимптомно. И разгадка здесь не в вакцинации, а в генетике», – считает Иван Дронов.