 

Глава Минздрава назвал сроки возвращения россиян к нормальной жизни

03.07.2020, 12:23, Разное

К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение
концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил
министр здравоохранения Михаил Мурашко.

“Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты,
перелеты, полноценную работу и полноценный отдых”, – сказал Мурашко. Должна быть разорвана
цепочка передачи коронавируса. По мнению чиновника, маловероятно,
что это произойдет раньше февраля.

Многие звезды с нетерпением ждут снятия ограничений. Гастроли и концерты были прерваны в конце марта. Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на российском шоу-бизнесе и сильно ударила по кошелькам артистов,
пишет Ura.ru.



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