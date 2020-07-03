Глава Минздрава назвал сроки возвращения россиян к нормальной жизни

03.07.2020, 12:23, Разное

К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение

концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил

министр здравоохранения Михаил Мурашко.

“Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты,

перелеты, полноценную работу и полноценный отдых”, – сказал Мурашко. Должна быть разорвана

цепочка передачи коронавируса. По мнению чиновника, маловероятно,

что это произойдет раньше февраля.

Многие звезды с нетерпением ждут снятия ограничений. Гастроли и концерты были прерваны в конце марта. Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на российском шоу-бизнесе и сильно ударила по кошелькам артистов,

пишет Ura.ru.