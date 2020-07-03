Глава Минздрава назвал сроки возвращения россиян к нормальной жизни
03.07.2020, 12:23, Разное
К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение
концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил
министр здравоохранения Михаил Мурашко.
“Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты,
перелеты, полноценную работу и полноценный отдых”, – сказал Мурашко. Должна быть разорвана
цепочка передачи коронавируса. По мнению чиновника, маловероятно,
что это произойдет раньше февраля.
Многие звезды с нетерпением ждут снятия ограничений. Гастроли и концерты были прерваны в конце марта. Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на российском шоу-бизнесе и сильно ударила по кошелькам артистов,
пишет Ura.ru.
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