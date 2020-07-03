 

Песков назвал тему беседы Путина и Лукашенко в Ржеве

03.07.2020, 12:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями, действительно. Краткое общение состоялось, обсудили и двусторонние отношения, и темы интеграционные, и в целом обменялись мнениями о международных делах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.



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