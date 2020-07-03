 

Песков ответил на вопрос о повышении уровня радиации в России

03.07.2020, 12:16, Новости дня

Система радиационного мониторинга РФ не фиксировала никаких сигналов о чрезвычайных ситуаций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой, передает ТАСС. 

«В РФ весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», – сказал представитель Кремля.

На вопрос, фиксировалось ли само повышение уровня радиации, Песков ответил, что в этой сфере нет ничего вызывающего беспокойство Кремля.

Также он указал на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором сказано, что зафиксированный уровень радиации не представляет угрозу для людей.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что повышенный уровень радиации и изотопы над Европой могут быть связаны с работами на ядерном реакторе. Отмечалось, что зафиксированный уровень радиации не опасен для людей. 

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии якобы фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС. 

Тогда Песков сообщил об отсутствии сигналов об авариях, способных вызвать повышение радиации, система мониторинга радиационной безопасности в стране совершенная. 



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