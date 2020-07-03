Euronews – Лондон снова отказался выдать Мадуро венесуэльское золото из Банка Англии

03.07.2020, 12:15, Новости дня

Суд в Лондоне отклонил иск Центробанка Венесуэлы с требованием выдать хранящийся в Великобритании золотой запас страны, мотивируя свой отказ тем, что распоряжаться этим богатством теперь должен лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Два года назад Венесуэла также получила отказ, напоминает Euronews. Тогда Банк Англии выразил опасения, что президент Николас Мадуро может использовать принадлежащее государству золото «в личных целях». Каракас намерен вновь оспорить решение суда, чтобы получить собственные средства, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Центрального банка Венесуэлы и выдать хранящееся в Банке Англии золото боливарианской республики Николасу Мадуро. Ещё в начале прошлого года британские власти перестали считать его легитимным президентом.

Законным главой государства суд признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Фактически, это означает, что именно он может теперь распоряжаться запасами драгоценного металла общей стоимостью более чем в 1 миллиард долларов.

Каракас уже заявил о намерении оспорить данное решение. По заявлению Центробанка Венесуэлы, вырученные от продажи золота средства должны были пойти на программу ООН по борьбе с коронавирусом.

Два года назад Мадуро также получил от Великобритании отказ. Тогда Банк Англии выразил опасения, что он использует принадлежащее государству золото в личных целях.

В понедельник Евросоюз внёс 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за «преследование оппозиции и подрыв демократии» в стране. В ответ Каракас объявил персоной нон грата посла ЕС, но после звонка главы европейской дипломатии Жозепа Борреля пересмотрел данное решение.

Дата выхода в эфир 03 июля 2020 года.