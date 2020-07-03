Guardian – очередные переговоры Брюсселя с Лондоном завершились досрочно из-за «серьёзных разногласий»

03.07.2020, 12:15, Новости дня

Первые личные переговоры Великобритании и Евросоюза по торговой сделке с начала пандемии закончились раньше запланированного из-за разногласий сторон, передаёт Тhe Guardian. Главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье вновь указал на нежелание Лондона идти на компромиссы, при этом подчеркнув готовность Брюсселя проявить гибкость в отношении своих первоначальных требований.



Reuters

Очередной раунд переговоров по сделке по брекситу завершился раньше времени и жалобами главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье на отсутствие уважения и заинтересованности со стороны британского правительства, пишет The Guardian.

Великобритания и Евросоюз завершили первые с февраля личные переговоры на день раньше согласованного графика на фоне «серьёзных разногласий» и отсутствия прогресса, о которых рассказали как Барнье, так и его британский коллега Дэвид Фрост.

«Нашей целью было быстрое и успешное проведение переговоров на пути достижения соглашения, — отметил Барнье. — Однако после четырёх дней обсуждений серьёзные разногласия сохраняются».

По словам политика, Брюссель «внимательно слушал» Бориса Джонсона, когда в ходе видеоконференции две недели назад британский премьер заявил, что надеется подписать торговое соглашение до конца лета.

Барнье добавил, что в ЕС готовы проявить гибкость в отношении своих первоначальных требований, однако в Великобритании, в свою очередь, не собираются идти на какие-либо уступки.

В частности, в союзе намекнули, что готовы идти на компромисс в таких первоначальных требованиях, как необратимость экологических, социальных и трудовых норм блока и продолжение общей политики в области рыболовства. Тем не менее, по словам Барнье, Лондон должен ответить взаимностью на новые предложения Брюсселя. Переговорщик от ЕС подчеркнул, что сделка будет достигнута только в случае соблюдения в договоре «равных условий».

«Мы будем продолжать настаивать на параллельном прогрессе по всем направлениям. ЕС, в свою очередь, ожидает большего уважения и понимания его позиции для достижения соглашения. Нам нужно аналогичное участие Соединённого Королевства», — приводит The Guardian слова Барнье.

В свою очередь, Фрост отметил: тот факт, что переговоры впервые за несколько месяцев проходили лично, а не в формате видеоконференции, придал им «дополнительную глубину и гибкость».

«Переговоры были всеобъемлющими и полезными. Но они также выявили значительные разногласия, которые до сих пор сохраняются между нами по ряду важных вопросов», — уточнил главный переговорщик по брекситу от Великобритании.