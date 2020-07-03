Личное: Бесноватые

03.07.2020, 12:14, Разное

На днях какого-никакого актёра Павла Прилучного застукали на прогулке тоже с актрисой Мирославой Карпович.

На фоне развода весёлого Паши с полинявшей прежде срока Агатой фанаты бывшей семейной пары Прилучный-Муцениеце решили, что Карпович — разлучница.



Фото: Соцсети

Вот живут себе люди, никого не трогают! Ну, если только друг с другом дерутся. А тут появляется толпа бесноватых и начинает орать, что — дословно! — «Агата в сто раз лучше тебя»!

«Руки прочь от Павла, у него есть семья!», короче. Так решили фоловеры и накинулись на Карпович.

Кто-то скажет — цирк с конями. Вышла баба пробздеться с пьяненьким разведёнышем, так что в том такого?

Но кто же знал, что в Эскортограме — высокие семейные ценности? Долбанутые жирные тётки требуют возвращения Павла в семью.

Зачем?

Так бесноватым ведь нравятся кадры «счастливой семейной жизни». Радость маркетологов — такая аудитория. Покажешь им семью йогуртов в рекламной кампании маргарина, так они и радуются, словно маленькие дебилы.

Бесноватые дурочки из глубокой провинции совершенно уверены, что всё должно быть так, как только они считают правильным.

Павлу больше подходит Агата, они к ней привыкли! Они узнают в терпиле Муцениеце себя, и зачем им теперь привыкать к новой пассии их пьяненького героя-любовника?!

«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!», — делится бурными событиями Карпович.

На днях я писала, что селебрунишки, выставляющие свою личную жизнь напоказ, виноваты сами. Да, виноваты, но ничуть не больше своей полоумной аудитории.

Как говорят в народе, два одиночества встретились — толпа опарышей нашла ту самую дырку в деревенском сортире, где им тепло, ужасно воняет и можно с наслаждением жрать говно.

Уверена, что однажды всё это очень плохо закончится, когда какая-то обезумевшая фоловерша заколбасит любовницу мужа «лучшей эскортограмной матери и жены».