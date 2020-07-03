 

Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

03.07.2020, 12:09, Разное

Учёные из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН провели исследование, результаты которого доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект. Важную роль в этом процессе играет режим и интенсивность.
Специалисты изучили влияние бега на язвенные образования в желудке, которые появлялись или из-за стресса или вследствие приёма индометацина. Данное средство оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект, но при этом разрушает слизистую оболочку желудка.

Таким образом, лабораторных крыс, до появления у них язвы, заставляли бегать на беговой дорожке или же позволяли грызунам делать это по желанию. Оказалось, в стрессовых ситуациях, к числу которых можно отнести и бег, организм начинает вырабатывать глюкокортикоидные гормоны. Именно они способны оказывать противоязвенное действие. При этом в приоритете скорость и время тренировки.

Учёные установили: при умеренном режиме бега важна его длительность. Если тренировки кратковременные и не систематические, они не дают никаких результатов. В случае интенсивных занятий картина выглядит немного иначе. Такой бег положительно влияет на язву, появившуюся вследствие приёма индометацина, но усугубляет состояние эрозии, которая образовалась из-за стресса.



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