 

Дочь Анастасии Заворотнюк: “За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась”

03.07.2020, 12:05, Разное

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Официальных подтверждений диагнозу нет до сих пор: родственники актрисы не дают комментариев, и лишь изредка в официальном аккаунте Instagram Анастасии появляются опровержения всем слухам и домыслам. Дочь актрисы Анна Заворотнюк от каких-либо откровений на эту тему также отказывается, но несколько часов назад она опубликовала в Instagram пост о своих переживаниях и отметила, что за последние полтора года ее жизнь очень изменилась.

Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий, и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями.
Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: “Дорогу осилит идущий”.

Чуть позже в комментариях Анна также ответила на вопросы подписчиков о состоянии здоровья ее мамы:

Дорогие друзья, ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим.

Анастасия и Анна Заворотнюк

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи. 

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние “сопора”, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными “подробностями” и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать “сенсационные заявления” и “инсайдерскую информацию” от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни. 



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