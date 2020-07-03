Мнение: Аномальное голосование

03.07.2020, 12:05, Разное

Ну вот подъехала и математическая статистика. Не та ложь из ЦИК, которой нас накормили, а обычная нормальная математика.

Согласно ей, голосование оказалось сфальсифицированным. Просто удивительно. Реальные данные по голосованию после анализа 88 млн голосов звучат так: «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против — 35%. Проголосовавших "за" все равно было бы больше, потому как мест, где голосов "за" было меньше, весьма ограниченное число и они не сделали бы погоды в масштабах страны. Но разница между результатами 65:35 и 78:22 очень существенная, в том числе с политической точки зрения»

"Аномальных голосов" в поддержку поправок оказалось в итоге 22 млн 380 тысяч. Это к вопросу – сколько власть готова приписывать голосов для получения ею нужного результата. Ответ – сколько угодно. Треть, половину или девять десятых – да какая разница.

Вывод абсолютно однозначный – в случае проведения не филькиного голосования, а нормального референдума он бы не состоялся в связи с низкой явкой – 42%. Формально проголосовало за поправки большинство принявших участие, но юридически это ничего бы не изменило, так как именно провал явки делал его результаты недействительными. Понятно, почему Путин не рискнул идти законными путями, а нарисовал на коленке это голосование, введя целый ряд абсолютно беспрецедентных новаций – и семидневное голосование, и разбросанные по помойкам участки для голосования, и запрет для наблюдателей (кроме сервильных общественных палат), и полностью непрозрачный подсчет, и беспрецедентно высокий уровень надомного голосования – в общем, весь набор техник, применяемых при фальсификациях. И даже в этом случае половина голосов стала "аномальными" – то есть, либо приписанными ответу "Да", либо "переброшенными" с ответа "Нет" в ответ "Да".

Это ответ – стоит ли играть с властью в ее игры по ее правилам. Этот режим уйдет не на выборах. Но если внимать разнообразным попам гапонам 21 века, которые призывают выплескивать ненависть к режиму и лично к Благодетелю на участие в заведомо подтасованных голосовалках, до тех пор режим может продолжать грабить страну и уничтожать будущее народа.

А по поводу статистики вопрос совершенно понятный – можно истово верить официальной лжи из ЦИК, а можно проверить реальную картину по нормальным математическим выкладкам. Кому доверять – вопрос в данном случае совершенно риторический.

ПС. И еще одно дополнение. Единственная стратегия отношений с нынешним фашистским режимом – бойкот любых его мероприятий, где есть хотя бы намек на необходимость добровольного в них участия. Фашизм – это террористическая диктатура. Но даже ей требуется хотя бы видимость поддержки и легитимности. Если исключить их – у него останется только террор, на котором долго не продержишься. Он слишком затратен.