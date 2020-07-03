Вооруженный мужчина проник на территорию резиденции Трюдо

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03.07.2020, 12:00, Новости дня

Канадская полиция арестовала вооруженного мужчину, который пробрался в эксклюзивный район Оттавы, где живет премьер-министр Джастин Трюдо, хотя самого Трюдо в этот момент дома не было.

Трюдо и его семья проживают в большом особняке на территории Ридо-холл, резиденции генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, официального представителя королевы Елизаветы.

«Около 06.40 утра вооруженный мужчина проник на территорию… Премьер-министра и генерал-губернатора на момент инцидента там не было», – сообщила в «Твиттере» Королевская канадская конная полиция.

«Мужчина был вскоре задержан без происшествий. В настоящий момент его содержат под стражей и допрашивают», – сообщает полиция, отмечая, что официальные обвинения пока не выдвинуты.



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