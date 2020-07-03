 

Попова рассказала об «индексе несъедаемости» школьной еды

03.07.2020, 11:53, Новости дня

Ученики в школах РФ не съедают половину еды, из-за чего она утилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Они совсем не едят. Понимаете, что происходит? Они приходят в школу, государство тратит деньги, что-то готовит, у нас даже, знаете, новый показатель (появился) – индекс несъедаемости. Половина (приготовленной еды) уходит в корзину», – сказала Попова в эфире «Россия-24».

Она предложила пролоббировать участие ресторатора Аркадия Новикова, чтобы он помог улучшить систему питания в школах. Он, в свою очередь, отметил, что главным образом необходимо готовить то, что школьники захотят есть.

«Знаете, что думал, вот смотрите, приносят детям утром, например, кашу. Вот я специально ездил в школы, меня иногда просили посмотреть, как работают столовые в школах. <…> Надо делать какие-то смузи, надо делать, чтобы, в первую очередь, детям было вкусно, чтобы они хотели съесть. Но это важно, чтобы было вкусно и полезно. А бывает, что полезно, а потом он не ест ничего», – сказал Новиков.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в школах в зависимости от региона меняются нормы питания детей. Так, например, в Якутии дети не пьют молоко.

«А, например, дети в Арктике, когда полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. И мы сейчас сделали рационы, они примерные, они не обязательные, рационы, адаптированные к каждому региону», – заключила она.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников.

15 января президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.



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