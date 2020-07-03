 

Греция ввела новые правила въезда туристов

03.07.2020, 11:53, Новости дня

Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщила АТОР.

До 31 августа всем иностранным гостям, отправляющимся в Грецию на регулярных или чартерных рейсах, необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте, передает РИА «Новости».

В ней нужно указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в Греции, контактные данные. Заполнение формы пока доступно лишь на английском и немецком языках.

Эти данные затем будут оценены группой экспертов. После того, как вся предоставленная заявителем информация будет проверена, путешественник в течение 24 часов получит специальный штрих-код.

Он будет сканироваться с бумажных носителей или мобильных устройств в пунктах прибытия. На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам будет предложено самостоятельно изолироваться по адресу, указанному в вопроснике.

По расчетам министерства здравоохранения Греции, новый протокол поможет обнаружить большинство импортированных случаев COVID-19.

Напомним, в апреле вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Грецию и Турцию могут открыть для туристов из РФ во второй половине июля.



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